新冠肺炎疫情再升溫，高雄一線醫護也爆確診潮，有醫護不堪壓力爆料，工作環境險惡就算，醫院「防疫獎金」卻遲發近2年，高雄榮總甚至表明不發。醫護人員痛批，他們犧牲自由，配合銷假、加班，快篩還得自己買，卻換不到基本權益，「要問醫師市長，這樣就叫挺醫護？」高市衛生局表示，經查證，高市各大醫院已遵循相關機制發放，說沒領到的人，可能是個案，衛生局會再深入了解。

衛服部2020年5月公告，發給醫院、診所、藥局及衛生所團體績效獎勵金。其中，醫院方依據防疫、績效、檢疫、隔離、採檢等工作項目可分別請領獎金，最高一共可領2000萬元。衛服部還強調，獎金60％以上應分配予相關工作人員，以慰其辛勞。

去年7月，陳其邁表示依據中央補助方案，發給醫師每班每人5000元、護理師每班每人2500元、行政人員每日每人1500元，市府再加碼醫護及行政人員，每施打線6人不分職類，每節每人補助1000元。若不幸遭居家隔離或確診感染，還有慰問金。

但有基層醫護人員爆料，「防疫獎金」醫院早就申請領到，但拖了快2年仍未發給。某大醫院醫護人員表示，去年以三個月為一期、領過數百元至數千元不等的防疫獎金後，就再也沒領過。

「去年死守台灣的疫情，我們很累但很驕傲！」醫護人員痛批，現在根本不知為何而戰，全台到處爆確診，民眾自由「吃喝嫖賭」，但醫護人員卻被要求不可以出遊、聚餐，早早排定的長假隨時會被取消、回院上班，院方還揚言損失的假不能補。

「我們要的不是錢，是尊重！」醫護人員強調，他們也有家庭和人生。面對疫情威脅，先前不少一線醫護為了自保，不惜周周自費300元作快篩，保護家人。礙於職場壓力，不想害到同事，沒有明顯症狀根本不敢主動通報採檢。現在，連微薄的防疫獎金都拿不到，失去熱情、假期、休閒、金錢的他們，到底還剩下什麼？

全國醫師醫療工會理事長吳欣岱表示，她曾打電話到高雄榮總詢問防疫獎金發放現況，院方竟然回覆「沒有發放的打算」，也有醫院以「尚未領取足額」為由延遲發放，全台不少醫院也都有延遲1至2年未發放的狀況。她也在自己的臉書粉專上向衛生局開酸，「發公文要求醫護不得聚餐，那再發個公文要求醫院領到防疫獎金、三個月內要發給員工，應該也不過分吧？」

吳欣岱表示，醫護不只權益遭漠視，不少醫護人員染疫，有些可請公假，有些則被迫請自假。院方還要求證明在院內感染才算職災，否則不予通報。依據資料顯示，今年度全台醫療人員請領「因公染疫補償金」才100多人，吳欣岱認為明顯低報，國外做法是醫院「主動舉證」醫護不是在院內感染，若無法舉證，就該認定是職災，以台灣現況來看此作法較適合。

高市衛生局表示，經查證，高市各大醫院均回覆、已遵循相關機制發放，說沒領到的人，可能是個案，衛生局會再深入了解。

針對醫護安全，衛生局強調，對醫院等高風險場域的工作人員，都是使用PCR採檢，非快篩，也尊重各醫院的防疫作為。陳其邁強調，PCR是「黃金標準」，在醫院等高風險場域內仍會優先採用，速度也相當快，半小時內就可得知結果。