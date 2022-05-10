莫允雯在片中沒有持槍戲，卻一直被其他演員拿槍虐待。（CATCHPLAY提供）

李至正飾演調查局李組長，最終有個大場面動作戲。（CATCHPLAY提供）

導演馬君慈10日率演員莫允雯、李志正、夏騰宏、江宜蓉、余晉出席電影《格瑞特真相》線上聯訪，劇情探討資安犯罪，女主角莫允雯飾演調查官深入辦案，她苦笑表示原以為這回能玩槍、化身女特務，怎料帥氣的動作戲沒拍到，倒是有不少讓她印象深刻的苦力活。

像莫允雯跟片中大魔王鄭有傑對戲，那場戲鄭有傑要用手槍敲她的臉，一開始男方憐香惜玉、不敢下狠手，但莫允雯說鏡頭拍得很近一定要真打，就請對方來真的，結果鄭有傑動手敲下去，即使是道具槍，一打下去莫允雯的臉上立刻浮出瘀青，連到劇組吃殺青宴的時候都未痊癒，她說：「是人生第一次體驗當人質、被槍打臉的感覺。」

不僅如此，莫允雯還要在悶熱的夏天，扛起片中受了重傷的夏騰宏，為求真夏騰宏全身卸力癱軟，全靠莫允雯1人出力，加上夏騰宏滿身假血漿，黏答答的不好抓握，對女生完全是體力大考驗。

另一場莫允雯跟江宜蓉的戲，也是前者被後者用槍抵著臉，莫允雯回憶說：「我就叫她真的用槍抵著我，掐脖子也跟她講沒關係就掐下去，還真的有一度被掐到無法換氣的感覺。」很少演反派的江宜蓉，補充說這次跟莫允雯對戲壓力很大，「我其實很怕會傷到她，她盡量讓我放心演，不過看到她拍完在旁邊咳嗽飆淚還是很不好意思」。電影13日上映。