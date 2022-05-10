晉弘科技(6796)將在6月1日上市，上市前現金增資發行新股案，採取競價拍賣及公開申購兩階段承銷，12日起至16日進行競拍，競拍底價每股為38.98元，5月20日開放公開申購，承銷價暫訂為46元。

後疫情時代，遠距醫療市場需求成長，晉弘主力產品五官鏡市場持續成長，另外，微創診療、AI數位醫療將成為今年營運成長的新動能。而2020年與客戶共同開發的拋棄式鼻咽內視鏡，2022年初已經進行全球送樣，今年下半年可望取得美國及台灣許可，鏡頭模組則預計未來兩年貢獻營收，搶攻龐大的拋棄式內視鏡市場。

因新型冠狀病毒(COVID-19)疫情加速帶動遠距醫療發展，晉弘2021年全年合併營收達4.86億元，稅後淨利0.66億元，分別較2020年成長20.89%及22.22%，EPS 2.3元；2022年前4月自結營收為1.54億元，較去年同期成長24.85%，營運成長可期。