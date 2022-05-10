台南市政府今天舉辦年度災害防救演練。(曹婷婷攝)

台南市政府今天舉辦年度災害防救演練。(曹婷婷攝)

台南市政府今天舉辦年度災害防救演練。(曹婷婷攝)

台南市政府今天舉辦年度災害防救演練。(曹婷婷攝)

台南市年度防災演練今天下午封路演練，結合連環車禍、氣體外洩毒性化學物質災害、COVID-19疫情等複合性災害展開應變，宛如大型「災難片」上演，過程逼真；台南市政府消防局更運用ALOHA科技模擬分析擴散範圍，針對毒性化學災害潛勢區域發布告警細胞廣播服務簡訊，事前也先提醒民眾收到簡訊勿驚慌。

這場災害防救操練今天下午在仁德區崑崙路、西安宮、台南都會公園等地辦理綜合實作及收容處所演練，此次參與演練單位包括台南市政府團隊、奇美實業、空勤總隊、環保署、國軍及高雄市、屏東縣消防局，加上毒災聯防業者、二行里、文賢里等，還有尚美老人養護、德南國小等單位，共動員102車1580人及空勤總隊直升機1架次，觀摩人員逾200人。

實兵演習於仁德區崑崙路登場，率先登場的化學槽車翻覆採「不壓縮時序」原則，演練降溫、止漏、移槽、扶正等作業，也同步結合高空砲塔車、救災機器人及UAV無人機協助救災。

此外，演習想定毒性化學氣體擴散，下風處利用空氣微型感測器監測空氣品質、運用ALOHA科技模擬分析擴散範圍、結合毒性化學災害潛勢區域發布告警細胞廣播服務（CBS）簡訊，包括南區、東區、仁德區、關廟區、歸仁區、永康區民眾都接到簡訊，消防局一早也提醒，這是演習訊息，提醒民眾不要驚慌。

台南市長黃偉哲說，寧可做好所有演練，永遠不要碰到災難，但絕對不能碰到災難，大家就手足無措、不知如何反應，今天演習之前已有多次演練，希望透過實際演練，找出現有機制問題，精進救災能力。