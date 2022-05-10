特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）去年底以身價2190億美元，擠下蟬聯4年榜首的亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），躍升全球首富，私生活簡約的他，唯一相當奢華的事，就是擁有一架造價約20億新台幣的私人飛機。而馬斯克最近被爆出，距離目的地短短約50公里也要搭飛機，引發許多網友批評，這與他宣導的環保目標背道而馳。

綜合外媒報導，對馬斯克動向瞭若指掌的推特帳戶@ElonJet，近期發布他乘坐飛機的飛行圖，從美國加州的聖荷西起飛並降落在舊金山，該段行程共49.8公里，飛行時間僅9分鐘，若乘坐電動車而且沒塞車的話，車程不到1小時。

馬斯克推動電動車，過去也強調要解決氣候變遷問題，因此乘坐私人飛機且飛行時間較短，受到許多網友的批評，一位推特使用者說，特斯拉和環保、節能等正面形象密切相關，馬斯克背地裡卻乘坐私人飛機短距離內飛行，所造成的污染，恐怕比一輛汽車在一年內造成的污染還要多。

Twitter 帳號「ElonJet」是由史威尼（Jack Sweeney ）經營，他是一名19歲就讀中佛羅里達州大學的青年，自2020年6月，他就一直使用美國聯邦航空總署（FAA）的公開數據，追蹤馬斯克的私人飛機，並上傳其資料。馬斯克過去曾想出價5000美元要求此帳號關閉，史威尼喊價5萬美元，結果破局。