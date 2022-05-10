興櫃餐飲公司乾杯(1269)4月自結合併營收2.25億元，較去年同期2.49億元衰退9.68%，累計1月至4月自結合併營收11.31億元，較去年同期10.58億元，年增6.83%。4月兩岸同受疫情影響營運表現，受惠新展店效益，降低集團4月營收衰退幅度。

展望後市，看準未來與疫情共存的消費商機，集團將持續開發餐飲事業外送外帶商品，並強化外販及電商事業，提升市場競爭力，以提供消費者更多元、豐富的選擇，以利後疫情時代集團的穩健發展。

4月兩岸同受疫情影響，乾杯台灣事業因本土確診案例攀升，民眾到店用餐意願降低，整體來客較上月減少2成；中國大陸事業仍有6間上海分店配合政府防疫指示暫停營業，其他地區分店已全數恢復營運動能、穩定挹注營收，加上近年兩岸大量展店效益支撐、減緩營收衝擊，寫下同期第三高紀錄。

在政府改採「共存」防疫政策下，許多消費者改以外帶外送或電商採購生鮮食品在家烹飪的用餐比例增長，乾杯集團旗下餐飲包括乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、黑毛屋本家、黑毛屋、麻辣45提供外送服務與外帶優惠，4月外賣業績相較於上月約提升3成；自有生鮮電商「乾杯超市」擁有各式多款燒肉及鍋物組合，並祭出限定促銷搶市，其中「黑毛屋本家鍋物組-日本A5和牛壽喜燒(雙人)」熱銷破百組，帶動業績相較上月成長6成，相較去年同期繳出翻倍的亮眼成績，為4月挹注營收，減緩衝擊。

為順應防疫趨勢，乾杯集團今年母親節檔期旗下五大餐飲品牌乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、黑毛屋本家、黑毛屋、麻辣45推出內用套餐外，更祭出各式外帶外送優惠與電商限量促銷活動，迎合消費者防疫消費型態。由於本土疫情不斷向上延燒，母親節周末來客相較往年減少約一半，不過自有生鮮電商「乾杯超市」祭出「老乾杯母親節限定和牛燒肉組」75折優惠，開跑2週熱銷近200組。