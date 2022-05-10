衛福部長陳時中9日表示，擬在7月將新冠肺炎從第五類法定傳染病降為第四類，他指出，當新冠肺炎被降為第四類法定傳染病，意味著不會再公布確診數字，因為到時候就沒有蒐集相關資料，因此很難公布數目。對此，名嘴董智森今(10日)表示，他推測陳時中的盤算，應該是打算在7月華麗出場，向大家宣告「自己又打了一場勝仗」。

董智森10日在《中天新聞》節目表示，他推測陳時中的盤算，應該是打算在7月華麗出場(參選台北市長)，向大家宣告「自己又打了一場勝仗」，但是現在「清零失守、與病毒共存」的做法，台灣又會為此死多少人？

董智森痛批，這個政府就是3個字「不要臉」，為了掌握大權、撈錢，甚麼話嘴上都講得很漂亮，市面上快篩嚴重不足，卻有資本額僅200萬的「小吃店」可以投標快篩訂單，大家可能會覺得很不合理，但是若往選舉方向想就合理了，因為沒人知道現在的民進黨可以執政多久，不想辦法撈，更待何時？

董智森更表示，民進黨這個黨已經邪惡到匪夷所思了，前年大家排口罩、去年排疫苗、今年排快篩，到底有完沒完啊？

對於外界批評他一心只想選舉，陳時中今天回應，不用把每件事情都跟選舉連在一起，強調政務官有政務官要做的事情。