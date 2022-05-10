法務部調查局10日下午在台北市木柵垃圾焚化廠，舉辦今年度全國獲案毒品證物公開銷燬儀式（調查局提供）

法務部調查局10日下午在台北市木柵垃圾焚化廠，舉辦今年度全國獲案毒品證物公開銷燬儀式（調查局提供）

法務部調查局10日下午在台北市木柵垃圾焚化廠，舉辦今年度全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，共銷燬209箱、695公斤968.05公克，特別的是包括嘉義地檢署2020年查獲全台最大宗10億元大麻植株及彰化檢察署查扣的毒品，是首次在案件判決確定前銷燬。

嘉義地檢署因去年2月破獲全台最大宗10億元大麻植株，去年12月因扣押時間超過10個月，且贓證物保存不易且發出惡臭，嘉檢聲請裁定銷毀卻遭嘉義地院駁回，嘉檢向台南高分院提出抗告後，終於獲嘉義地院裁定同意銷毀，爭議終於告一段落。

法務部調查局自1993年起，依規定設置「獲案毒品證物保管專庫」，負責各查緝機關緝獲之第一、二級毒品，包括海洛因、大麻、古柯鹼等計17種毒品證物之檢驗、集中保管及公開銷燬等作業。

今天的銷燬毒品作業，調查局為維護毒品運送安全，特協請台北、新北市警察局、國道警察局沿途警戒，配合調查局北機站及警衛組全程執行安全戒護，並調派北市及新北市調查處人員協助毒品裝卸運送。

本次銷燬毒品中，特別的是嘉義、彰化地檢署是第一次依據「檢察機關辦理查獲毒品判決確定前銷燬作業辦法」，在案件判決確定前獲法院裁定後核發處分命令，經辦理取樣留存後提前銷燬，合計有大麻煙草149公斤204.73公克、大麻植株2321株。

另調局毒品沒入物保管專庫所保管之第三、四級愷他命等毒品86公斤15.72公克，亦在本次一併銷燬。

今天的銷燬儀式由法務部長蔡清祥主持，並與調查局長王俊力、北市木柵垃圾焚化廠長梁宏郎等人共同啟動銷燬程序，將所有毒品投入爐內焚化，完成銷燬作業。