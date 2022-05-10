民進黨高市議員初選引發派系激戰，一度延續戰場，原本湧言會、新潮流皆有意派人馬出戰高市黨部主委，最後經高雄市長陳其邁居中斡旋才平息戰火。現任主委趙天麟今（10）日邀請下屆主委候選人許智善到黨部會談，允諾全力相挺高票當選，共同為年底大選努力。

民進黨高雄市議員初選4月17日落幕，順利產生35名市議員提名參選人，接著是5月22日主委、全國黨代表、高雄市代表選舉，黨部正籌辦黨職改選作業。日前立委許智傑的弟弟許智善已登記，為同額參選。

身為主委唯一候選人的許智善，今天由立委許智傑、黨部評召吳成福及多位執評委陪同到黨部，就5月22日將登場的選舉，交換意見並盼順利圓滿完成黨職改選，以利黨務無縫接軌。

趙天麟指出，即使許智善是唯一主委候選人，仍鼓勵黨員踴躍投票支持主委高票當選，展現民進黨團結氣勢，也象徵年底三合一選舉必勝的決心。

許智善日前強調，若順利上任的話，絕對會是跨派系合作的市黨部，保證「黨務中立、公平輔選」，希望年底讓陳其邁市長順利連任，更希望市議會過半，市黨部會轉型成最強、最佳輔選團隊。

高雄市黨部指出，5月22日將舉辦主委、全代、市代改選，產生第七屆市黨部主委及64席全代、64席市代及1席原住民族身分市黨代表。黨部規畫11處投開票所，當天上午8時到下午4時投票，結束後隨即辦理開票作業。