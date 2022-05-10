乳品類在孩童不同的年齡增長時期，都扮演重要的營養來源角色。母乳哺育、搭配副食品或逐漸增加固態食物比例的過程中，不少家庭都會面臨換乳、以及如何挑選的問題。營養師長期觀察發現，不少家長面在換乳期間，對換乳常有「用營養品取代食物」、「貴的準沒錯」、「偏重某一類營養攝取」的3大迷思。

隨著孩子年齡增長，不少家庭都會面臨換乳問題。營養師李婉萍表示，寶寶約在1歲以後，需要的熱量、營養素增加，需搭配食物補足營養。許多父母會擔心孩子營養不夠，深怕孩子輸在成長起跑點，進而追求價格高昂的乳品，有「貴的準沒錯」、「用營養品取代食物」的迷思。

李婉萍表示，應藉由天然、原型食物攝取提供成長所需的營養成分，而非過於依賴營養食品，或以價格評斷優劣。她建議可透過鮮奶取得生乳中含有的珍貴雙重營養，即乳鐵蛋白、免疫球蛋白，提升孩子的免疫力。

在換乳期間，不少家長都會擔心孩子的營養是否足夠應付外界環境，透過補充特定營養品的方式取代食物。李婉萍表示，家長應協助孩子養成均衡攝取、不挑食的習慣，在每日補充乳製品的營養需求中，將鮮乳納入飲食選項之一。

李婉萍建議家長，一開始可先觀察孩童的接受程度，在孩子逐漸習慣喝鮮乳後，增加鮮乳的比例，每天最多為500C.C.。相較於130°C超高溫殺菌，72°C巴氏德殺菌的鮮乳，除能殺滅致病微生物以確保飲用安全，還能保留營養成分。