澎湖縣議會第19屆第7次定期會開議，澎湖縣長賴峰偉10日在施政報告時表示，澎湖每1萬人才32人確診，全國第四低，確診者均輕症或無症狀，縣府與醫療院所分流部署得宜，維持醫療量能正常運作，接下來澎縣府將持續謹慎防疫，積極控制疫情，並顧及民生經濟，為澎湖創造最大公共效益。

賴峰偉表示，「環境改革」一直是他努力追求的，彎腰「拾碎同心」，清理海廢，到海底覆網清除32萬公尺、海上平台水肥零排放、禁用化學洗網劑，讓澎湖整體能量向上提升，獲得天下雜誌2021幸福城市大調查，街道市容乾淨度全國第二名、環境力評比全國第三名。

澎湖邁入高齡化，高齡長者比率達16％，縣府在五鄉一市均設有社福中心，服務範圍擴及澎湖全縣，暖心社福服務深入偏鄉離島；鼎灣享居社福養生園區也在8日動土，完工後，「在地老化、老有所終」，將能得以實踐。

賴峰偉說，澎湖近3年輔導41家廠商，研發190件特色商品，成功締造4000多萬元產值，預計5年內輔導至少2家廠商上櫃，帶動澎湖產業升級。教育方面，今年聘請31位外籍師資，巡迴五鄉一市，提升學生雙語能力，培養全球化時代必備關鍵能力。

澎湖在地醫療水準有顯著進步，衛生局聘請高知名度醫師開設專科門診，引進與臺灣醫學中心同等級的醫療儀器，建置高階心導管室，三總澎湖分院、部立澎湖醫院近三年亦陸續完成肺癌顯微手術、微創脊椎手術、微創穿通枝顯微游離皮瓣手術等高難度手術。