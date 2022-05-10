龍頭鋼廠中鋼(2002)、中鴻(2014)4月營收雙雙改寫歷史新紀錄，預計中鋼將在16日開出6月盤價，目前銷售量亮眼，預估第二季營運有望水漲船高。中鴻率先受到財報利多加持，今日股價收漲2.53%報34.5元；中鋼則因遭美系外資看衰，股價利多不漲，收跌1.14%報34.6元。

中鋼4月營收454.10億元，年增23.04%、月增8.99%，刷新歷史紀錄，超過去年11月營收452.82億元；前4月營收1606.22億元，年增19.22%。

中鴻4月營收為58.94億元，年增46.94%、月增20.88，創中鴻建廠以來單月最高的營收額，超越110年8月第二高營收53.41億元；前4月營收183.05億元，年增23.33%。

中鋼第一季財報，單季營業收入1152.11億元，年增17.77%、季減11.01%，營業毛利167.77億元，年增5.03%、季減35.64%，營業利益134.75億元，年增7.89%、季減37.77%，稅前淨利145.02億元，年增10.71%、季減35.49%，本期淨利117.08億元，年增8.33%、季減37.65%，歸屬於母公司業主淨利107.71億元，年增19.32%、季減38.64%，基本每股盈餘0.70元，相較去年同期0.58元成長、但與去年第四季1.15元下滑。

中鴻第一季財報，單季營收124.1億元，年增14.58%，營業毛利6.24億元，年減73.1%，營業利益4.51億元，年減74%，稅前淨利5.05億元，年減70.29%，稅後淨利5.01億元，年減70.52%，EPS為0.35元，相較去年第四季0.63元、去年同期1.18元下滑，主因是鋼價走跌，但料源提升。

中鋼、中鴻6月盤價初步是預計5月16日或5月下旬開出。受惠於日本製鐵擬再調高6月熱軋價格每公噸2萬日圓(約合153美元)、大陸疫後積極推動基礎建設、韓國浦項光陽廠持續大修，以及俄烏戰火延續鋼鐵原物料供需吃緊等四大利多因素帶動，為兩大龍頭鋼廠的6月盤價增添漲力道。

不過美國聯準會升息和加速縮表的衝擊，可能會從金融市場擴及實體經濟，影響鋼鐵業的外擴效應，也須持續關注。加上大陸封控、台灣疫情嚴峻，使得亞洲鋼鐵買氣降溫，五月以來市場氣氛轉趨低迷，但中長期不看壞。

銷售量亮眼，中鋼、中鴻營收高峰，內外銷鋼品價格也呈現大漲，預估第二季營運有望水漲船高。

但美系外資認為，中鋼價位持續過高，上漲空間有限。第1季因成本上漲，主要鋼鐵事業部門的利潤率降低，維持對評級為「賣出」。