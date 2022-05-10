近期金寶爭議頻傳，如董座之子許介立領6257張員工庫藏股、董座用人頭領員工權證、違法賤賣群創股票及金、仁寶非常規交易…等，甚至有股東在金寶辦公大樓懸掛大型廣告看板影射董座許勝雄讓其兒子許介立領6,257張員工庫藏股爭議，引發金寶總經理陳威昌昨(9)日不滿，大動作到地檢署按鈴控告前總經理沈軾榮。但今(10)日隨即有股東出示金寶、泰金寶年報指出許介立根本沒有受僱於泰電通的經歷，為何能領員工庫藏股，認為金寶誠信很有問題！

去年11月媒體揭露金寶董事長許勝雄虛設策略長職位，讓兒子許介立領6,257張員工庫藏股，引起立委質疑上市櫃企業把員工庫藏股當作自肥小金庫，當時金寶公司隨即發布重大訊息表示：”許介立任職泰金寶電通已經數年“。但仍於今年三月被金管會以違反競業禁止及未利益迴避開罰董事長許勝雄72萬，且近日檢察官也啟動該案之調查。

金寶的大動作滅火，不僅沒有平撫員工、股東不滿的情緒，總經理陳威昌反而大興訴訟提油救火，引發股東在金寶辦公大樓附近掛上大型廣告看板影射許介立領6,257張員工庫藏股爭議。今(10)日更有股東登報出示金寶公司及泰金寶科技公司年報，均未見許介立有在孫公司泰金寶電通擔任副理或策略長職務之相關資訊且金寶公司108年、109年年報內容關於許介立董事資料內「選任前有二年及任職期間非為公司或關係企業之受僱人」欄位打勾，表示許介立在108年及109年間根本未在金寶公司關係企業下擔任受僱人。

在網路經營‘’喬治律師談法律‘’相當知名且精通公司法林詠善律師表示如果年報登載屬實，則許介立根本不是泰電通受僱人，依法不能獲配6,257張員工庫藏股，且許介立虛掛職位所取得6,257張庫藏股及期間所領取的薪資、獎金均屬詐領或侵占，因犯罪所得已超過新台幣500萬元，許勝雄等相關人等可能涉犯證券交易法第171條第1項第3款特別背信罪嫌。

但如果金寶重訊屬實，即”許介立任職泰金寶電通已經數年“，那金寶就是有使財務報表發生不實之結果，或是涉犯以其他利用不正當方法，故意遺漏會計事項不為記錄，致使會計事項或財務報表發生不實之結果等犯行，而有涉犯證券交易法財報不實罪及偽造文書。

最後股東指出不論真相為何，金寶的年報與重大訊息不符，已經使得金寶的誠信大受打擊，也恐涉違法，因此，懇請懇請金管會及檢調單位詳查，還給員工、股東應有的權益，不要讓廣大的股民莫名其妙被威脅提告而心生恐懼。