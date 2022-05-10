法國總統馬克宏9日在歐洲議會發表演說。他在演說時呼籲，建立一個「歐洲政治共同體」，讓曾是蘇聯加盟共和國的烏克蘭、摩爾多瓦和喬治亞等非歐盟國家也能加入。對於馬克宏的這個提議，德國總理蕭茲表示歡迎。他說：「我想明確地說，這是一個非常有趣的建議。」

馬克宏在歐洲議會的演說中表示，他贊成對歐盟的條約進行修訂，並希望通過召開一次修訂條約的會議來進行改革。他提議歐盟27國領導人在6月的峰會上討論這一問題。

此外，他還呼籲建立一個「歐洲政治共同體」，以特別歡迎烏克蘭。因為按照目前的制度，加入歐盟的程序需要幾十年。歐盟27個國家中的13個國家反對啟動修改條約的程序，他們認為這個項目實施起來具有風險，不贊成欠考慮和不成熟的嘗試。

馬克宏9日和德國總理蕭茲會面時，除了誓言給予烏克蘭「全面的支持」外，也提議建立「歐洲政治共同體」，讓沒有入歐的國家參與，包括已脫歐的英國。

馬克宏表明，歐盟可以加速推進烏克蘭的入盟進程，但鑑於歐盟定下的標準和條件，烏克蘭要真正加入歐盟可能需要幾十年的時間。他因此提議建立一個「歐洲政治共同體」，讓烏克蘭、摩爾多瓦和喬治亞等非歐盟國家也能加入。

據新加坡聯合早報報導，他還說：「英國決定脫離歐盟，但它可以在這個政治聯盟裡占有一席之地。」

對於馬克宏的這個提議，蕭茲表示歡迎。他說：「我想明確地說，這是一個非常有趣的建議。」