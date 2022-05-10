屏東縣政府10日公布新增680例本土確診個案，並強調，面對Omicron社區化及流感化，為讓醫療量能做最有效運用，縣府已與屏東縣醫師公會取得共識，將讓基層診所醫師協助加入看診、領藥、快篩行列。

屏縣衛生局表示，已與醫師公會取得共識，近期規畫民眾如出現呼吸道症狀，可至住家附近診所看診，由診所醫師看診、取藥及領取快篩劑，民眾不需再前往醫院或防疫門診排隊，降低群聚感染。

如果是陽性，則持陽性試劑到社區篩檢站採PCR，PCR陽性無症狀或輕症將協助進入居家照護體系，中重症患者則協助就醫，不僅能減輕醫療量能負擔，也可以減少民眾焦慮。

有關6-11歲學童校園疫苗施打，10日校園疫苗施打17校，共計有814名學生接種，有3人出現暈針情形，休息後皆已改善。

屏縣衛生局表示，若未及於校園集中施打疫苗，將於14日上午在縣內33鄉鎮市衛生所增設兒童疫苗門診施打疫苗，家長可帶孩童就近前往施打，如學童至醫療院所施打疫苗，可給予疫苗假，接種疫苗後如果出現不良反應，得請疫苗假，不列入出缺席紀錄，家長也得以申請防疫照顧假。

屏縣府統計，居家隔離人數747人，解除隔離412人，無違反居家隔離規範者。5歲以下確診累計共386例，57例解隔離，無重症。屏縣全校暫停實體課程校數4校、75班；部分班級暫停實體課程校數有62校、110班。