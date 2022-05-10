這一波本土疫情大爆發，台北市更淪為重災區，中古屋市場的人氣，也跟著下滑！樂屋網今（10）日公布最新統計，今年4月中古屋市場的人氣，相較上月，全台預約看屋數下滑1成5。其中，又以台北市首當其衝，月減近2成6，其次為桃園市月減近2成。

樂屋網分析，受疫情升溫衝擊，買房最初期的線上找屋動能也趨緩，再加上升息訊息與政策打擊等影響，今年房市交易量能應會呈現萎縮。

樂屋網統計，今年4月中古屋買氣，相較上月，全台訪客數略為下滑4％，全台預約看屋數，則明顯下滑15％。

在六都之中，跌幅最大的是台北市，月跌幅達25.9％，其次是桃園市，月跌幅達19.6％，台中月跌幅為18％排名第三。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，目前疫情衝擊最大的莫過於北部地區，尤其是台北市和桃園市；台北市因疫情升溫，連出門採買購物的人潮都明顯稀少，願意出門看屋的買方自然更少，而當地屋主資金尚可支撐，心態仍高不肯降價，但買方同樣忐忑不敢輕易出手，加上自住客預算有限，買賣雙方明顯出現僵持。