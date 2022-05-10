美聯社報導，北約可能會再增加新的成員國，不是烏克蘭，而是芬蘭與瑞典。說來奇特，俄羅斯之所以入侵烏克蘭是要阻止自己多一個北約鄰國，然而戰爭卻導致2個中立幾十年的北方鄰國，決定加入北約。

這對這兩個北歐國家來說，將是一個極具歷史意義的轉變：瑞典200多年以來都一直避免軍事同盟，而芬蘭則是在二戰後，採取部份讓渡主權，不與蘇聯敵對的立場，被稱為「芬蘭模式」。

瑞典和俄羅斯還沒有直接的邊界接壤，但是芬蘭與俄羅斯有長達1,324 公里的邊界線，而且可以直接窺伺莫曼斯克(Murmansk)與白海灣(White sea)，一但芬蘭加入北約，對俄羅斯的國防壓力其實更大。

芬蘭總統紹利•尼尼斯托（Sauli Niinisto）原本是西方領導人當中與普丁關係最好的，然而2月24日的戰爭改變了一切，預計他將在本周四宣布他對加入北約的立場；至於瑞典，執政的社民黨表示會在5月15日表態。如果他們的回答都是肯定的，那麼兩國議會就會進入正式的申請程序。

芬蘭的態度比較肯定，而瑞典的情況還不清楚。雖然總理安德森似乎傾向支持，但內閣裡還有不同意見，氣候和環境部長史蘭德霍爾(Annika Strandhall)仍主張中立不結盟。她說：「我認為，在軍事上不結盟最符合我們的利益，傳統上，瑞典一直是和平與裁軍的強烈主張者。」

可以確定的是，芬蘭和瑞典的政府並不打算舉行公投來決定加入北約，擔心這可能成為俄羅斯干預的主要目標。

克里姆林宮早前曾警告「如果瑞典和芬蘭決定加入北約，將會產生嚴重後果」，

俄羅斯前總統、前總理、安全委員會副主席梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev)上個月表示，如果兩國加入北約，將迫使莫斯科加強波羅的海地區的軍事力量。

然而，分析人士表示，鑑於俄羅斯軍隊在烏克蘭陷入困境，他們已無餘力再對北歐國家採取其他新的軍事行動。

北約要添加新成員，通常需要幾個月的時間，因為必須得到北約成員的同意。在一般時期這需要時間，但就芬蘭和瑞典而言，加入過程可能會在「幾周內就完成」

一個北約官員說：「現在不是正常時期。」