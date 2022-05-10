買車被教做人道理？有名人妻分享買車經驗，她選了住家附近的日系車商，當天和業務談論到價格階段，業務一口答應給6.9萬元折扣，豈料，4天後再談折扣竟縮水只給4.5萬元，她最後決定改訂別家車商，但卻遭日系車業務以「破百字」宣洩不滿，並教導做人的道理。

一名人妻在「Dcard」論壇發文，她表示買車「眉角」很多，但認為能與業務相處舒服就好，日前她選了離家10分鐘路程的日系車廠商，當天與業務談到價格階段，業務一口答應可以折6.9萬元，她很滿意折扣的金額，但還是向業務表示給點時間思考。

人妻買車遇玻璃心業務，她因折扣突少2萬元棄單，竟被業務以「百字」教做人道理。（翻攝自Dcard）

4天後，人妻與老公在去找業務「完成簽約流程」，此時業務竟表示折扣從6.9萬元縮水成4.5萬元，但她自認臉皮薄，不喜歡討價還價，讓人難做，她表示該業務出爾反爾沒誠信的樣子讓她反感，但還是保持禮貌向業務提出需要想想，再給回覆，隔日業務便從早上開始詢問她們討論結果，老公便於當天下午向業務表示「已和別人訂車」，卻遭業務「破百字」長篇大論宣洩不滿，並教導做人的道理。

文章一出，網友紛紛留言「直接封鎖，玻璃心業務」、「年輕人做生意不能老實點嗎」、「我聽到玻璃心碎的聲音」、「直接報價都報不好誰敢跟他買」、「好扯，消費者花錢被教做人真的蠻可悲的」、「客訴啊！日系品牌很重這個，他們主管一定釘他」、「這業務才需要好好怎樣做人吧」。