【愛傳媒報導】為推動地球環保永續利用為本，培育並發掘大專院校設計人才，茂森木業股份有限公司辦理「2021森獎」競賽結果揭曉，18件優秀作品來自全國各大設計院校在校學生，作品充分展現「友善環境、自然共生」之精神，打造永續生活新樣貌。

「2021森獎」以「實木生活“變”」為主題，分為「空間設計類」及「傢俱設計類」兩大競賽類別，依據設計理念、設計美感、機能創新、材料應用性，以此四大評分標準進行評選，吸引全台30間大專院校相關設計學院學生熱情參與，計收到200多件作品參賽，經過專業評審團嚴格評選，決選出18件優秀作品。

「2021森獎－空間設計類」金獎由中國科技大學室內設計系白又華及曾維真兩位同學獲獎，作品「漫間」以台北市北投區榮華三路某閒置建築為模型，設計與社區結合的「北投藍染工坊」，以布料的扭轉與流動意象發想，運用木材貫穿整體空間設計，傳遞文化的同時也保留社區交流的空間，是城市閒置空間再利用的成功典範。

「2021森獎－傢俱設計類」金獎由台南應用科技大學商品設計系張子葳及張凱琍兩位同學獲獎，作品「o3 chair」將木材結合皮革，運用彎板塑型技術，突破材料的彈性與韌度，打破對木椅的窠臼想像，同時拿下傢俱設計類創意獎。

圖／「2021森獎－傢俱設計類」金獎作品「o3 chair」、由台南應用科技大學商品設計系張子葳及張凱琍兩位同學獲獎 。（照片由森獎主辦單位提供）