基隆市政府發現近期防疫專線及社區篩檢站湧入許多新北市民。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市今日新增1734例，市府發現近期防疫專線及社區篩檢站湧入許多新北市民，市長林右昌向新北市長侯友宜喊話，希望加強醫療整合及合作，並盼中央在醫療量能估算上，進一步以生活圈作為考量。

基隆市政府表示，近日防疫專線湧入許多新北市民來電，占總來電數25.28％；社區篩檢站也有類似情形，以暖暖社區篩檢站為例，今日上午有三分之二民眾來自新北市汐止與瑞芳地區；礦工醫院領藥服務，也有三分之一來自新北瑞芳民眾。

據了解，多數新北民眾來電時反映，因雙北關懷專線時間只從上午9點至晚上9點，僅有基隆市提供24小時服務，所以很多人上班前，為詢問新的防疫措施，或尋求協助管道、諮詢、關懷等，選擇打進基隆的關懷專線。

對此，林右昌表示，在面對未來疫情更加嚴峻的狀況下，希望能與新北市侯市長加強醫療整合及合作，讓生命共同體的基隆與新北共同攜手抗疫；另建議中央在醫療量能估算上，不只以縣市行政區域做畫分，也可以進一步以生活圈作為考量。

林右昌強調，基隆市本來就是東北角跟北海岸區域生活圈的中心，這些地區的民眾原本也習慣在基隆就醫，他提及，基隆現在處理的已經不單單是基隆市民，更涵蓋了新北市金山、瑞芳及汐止地區的民眾。