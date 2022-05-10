星座運勢網站「星座巫師」分享，金牛座、獅子座、巨蟹座的男人在愛情中非常細心，對另一半很體貼，是大家眼中的模範男友。

▍第三名：金牛座

金牛男平常對同事和朋友很吝嗇，不過他們對女友非常大方，只要不是為了虛榮心亂買東西，他們基本上都不太會計較，想要什麼就買，盡力滿足女友的願望。金牛男雖然不太會說甜言蜜語，但是對節日很有儀式感，不會忘記另一半的生日、情人節、交往紀念日，還會準備好禮物，懂得如何製造浪漫，是個細心又體貼的男友。

▍第二名：獅子座

獅子男很愛面子，渾身散發王者般的氣勢，跟他們不熟悉的人會以為他們很凶悍，其實只要深入來往，就會發現他們對女友非常寵愛，他們的行為看起來很霸道，但是仔細探究出發點，就會發現他們總是為另一半著想，同時又能給予尊重，對方如果不喜歡他們身上某些缺點，他們就會盡力去改，而且獅子男很可靠，會擔起照顧另一半的責任，總能給人滿滿的安全感，讓女友非常滿意。

▍第一名：巨蟹座

巨蟹男非常溫柔，就算不是他們的女友，也能感受到他們善良和細心的一面，他們一旦開始談戀愛，就會放許多心力在另一半身上，把女友捧在手心寵愛，他們在愛情中總是無止盡的付出，只要能讓另一半開心，自己有些犧牲也無所謂。巨蟹男很重視承諾和安全感，絕對不會花心、劈腿，能給另一半充分的安全感，把女友所有的需求一手包辦，而且無怨無悔。