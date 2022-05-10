快篩實名制上路，造成民眾瘋搶，不過4大超商、超市及藥妝店等8大通路開賣家用快篩後，買氣卻不如預期，有網友表示，原本以為昨(9)日一早開賣就會被搶光，沒想到中午去便利商店一看嚇到，發現竟然還剩下一堆，直呼「100秒殺，180剩一堆，這個現象真的超弔詭」。

一名網友昨(9)日在《PTT》表示，中午和同事去買午餐，順便去附近的7-11看一下有沒有快篩，原本以為早上10點開賣，中午12點應該早就賣完了，結果意外發現竟然還剩下一堆，讓他們超傻眼，最後三個人就一人買一支回去。

網友PO出在超商買到的快篩。(圖/截自PTT)

原PO質疑，真正急需快篩的人其實也沒這麼多吧？不然超商賣180元也應該被秒殺才對，好奇超商180元快篩買氣不如預期的真正原因為何？貼文一出引起熱議，不少人一致認為，因為有一堆人其實是買心安的，不急的話當然願意慢慢排藥局。

網友紛紛留言回應「就是真的需要的也沒那麼多，一堆人買來放安心的」、「有100的，誰要買180？」，還有人說「因為你買180會被笑啊」、「囤貨老人不買貴的」；不過也有人說「我找了三間都沒有」、「說真的我會選180的先用，100的等第一波實名制結束前再買」、「像北七一樣在那邊擠著排隊，不知道是在想甚麼」。