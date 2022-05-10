51歲新住民馬海英來台生活20多年，幾年前丈夫因病纏身，支付大筆醫藥費後家中積蓄所剩無幾，直到另一半過世，孤身一人的她更常有負面念頭，所幸就服員即時伸出援手，除協助媒合工作，更陪伴走過人生低谷，如今她以自身經驗說道，活著就有希望。

提及過往、心中仍有諸多感慨，馬海英說，從廣州嫁來台灣，夫妻生活還算過得去，直到幾年前，丈夫因肝癌無法工作，生活開始陷入困境；她四處找尋工作，但礙於經歷有限，所幸透過屏東就業中心協助，有了家庭代工收入，不僅解決燃眉之急，更一肩扛下照料先生責任。

「先生去年離開後剩她一個人，真的快撐不下去」，道出曾經有過的無力感，多次勉強提起精神去面試，但工作始終沒有下文，甚至多次閃過負面想法；就在就服員某日聯繫、關心近況，從此改變黯淡人生。

就服員分析馬海英特質較適合獨立作業、學習力也不錯，因此若能與雇主事先溝通，進而設計符合能力的工作內容，應能提高獲得工作機會，最終通過一間專門生產防潮箱公司的面試，獲得一份正職工作。

由於自身學習認真，公司各工段的組裝、研磨等技能，也越來越熟練，主管常誇她做事勤快、領悟力高，穩定工作迄今一年多，馬海英有感而發地說，工作不僅讓自己有收入、不用擔心生活，人也自信、快樂許多。

目前正處疫情延燒之際，她用自身經歷鼓勵正處於人生低谷的朋友，「只要活著就有希望，不妨先朝一個小目標前進，當你辦到了，就會感覺一切漸漸地不一樣。」