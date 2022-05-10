美股周一重挫，那斯達克跌4.3%。港股開盤跌3.5%，隨後收窄跌幅，A股在午後全數上揚。

周二香港恆生指數收跌368.27點或1.84%，為19633.69點，再次跌破2萬點。國企股(H股)跌151.27點或2.22%，為6658.25點。

科技指數跌3.2%。阿里巴巴跌4.8%，報86港元；騰訊跌2.3%；美團跌3.3%；京東跌8.2%。華虹半導體跌12.7%，萬國數據跌10.8%。

美國證交會(SEC)再將11家陸企列入預摘牌下市名單，包括滴滴等，累計有140家列入名單，其中包括百度等23家列入確定摘牌名單。

汽車股下跌6.4%，領跌最多。小鵬汽車跌9.9%，蔚來跌10.2%，理想汽車跌6.6%。

吉利汽車跌3.4%，報11.2港元。該公司宣布，將斥資2.1億美元，收購法國汽車商雷諾在南韓的分公司的股份，持股將達34%，躋身第二大股東。

比亞迪大跌5.9%。據媒體記者證實，長沙比亞迪已暫停部分產線，其它產線正常運轉。

碧桂園跌8.4%，碧桂園服務跌10.5%；該公司在福建和成都多地的監管帳戶遭凍結，公司也出現澄清參股項目遭客訴，目前項目事宜已解決。

字節跳動上周五宣布改名為抖音集團，據了解該公司可能赴港上市。