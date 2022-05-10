由張國明所召集的巴拿馬長榮國際公司股東臨時會下午召開，弟弟派發出聲明指出，張榮發於2016年1月20日逝世後，公司董事並未召集股東會選任新任永久董事長（Permanent President），因此，Permanent President無端遭變更登記為張國華，該變更登記嚴重違反法令及公司章程。但大哥張國華透過聲明指出，他在2016年回到長榮集團，並在四位遺囑執行人的推舉以及弟弟張國明、張國政的見證下，繼任張榮發在巴拿馬長榮國際公司永久董事長的職位，對於今天股臨會只為了選任永久董事長，而非關注於長榮集團的未來整體發展，深感遺憾。

弟弟派主張當初張榮發過世的時候沒有合法程序選出張國華擔任新任永久董事長，所以今天張國明依公司章程第7條第11項後段規定召開股東臨時會選任新任Permanent President/Permanent Director，並有60％股東決議，選任張國明出任。

同時也指出，張國華無權對外代表巴拿馬長榮國際的發言及一切行為，其所發布任何聲明僅為個人意見，不代表公司立場。在過去6年間，張國華如有任何處分公司財產或對外任何交易，皆未經公司董事會或股東會同意而依法無效，張國華應負責回復原狀。

張國華也透過委任律師表示，他是在四位遺囑執行人的推舉以及弟弟張國明、張國政的見證下，繼任巴拿馬長榮國際公司永久董事長的職位。

張國華下午的聲明中特別強調對於專業經理人的充分授權，回顧過去6年的營運歷程，長榮海運在2016年到2018年期間雖慘淡經營，但也利用這幾年訂造新船，才得以在疫情期間站穩腳步，逆勢增長；長榮航空雖遇疫情衝擊，但在專業經理人的帶領下，仍然能夠突破逆境，成為全球少數獲利的航空公司；長榮鋼鐵在上市後也一直受到投資人的肯定。

今年第一季海運、航空、鋼鐵三家公司也繼續再創佳績，證明當初決定由專業經理人負責經營的方向正確。但如今卻被家族間的紛擾所掩蓋，造成集團形象大傷，員工人心惶惶，有些優秀的專業經理人也因此已經或即將被迫離開原來的崗位，這是長榮集團重大的損失。

此外，鄭深池出任長榮國際董事長後，除立即更換長榮國際總經理，也陸續改派了立榮航空、長榮航空、長榮航太、長榮航勤、長汎旅行社、長榮警備保全、長榮國際儲運、中央再保險等公司的董事代表人，且其中有三家上市公司竟由專門處理經營權的律師陳昭龍接任董事。這些被撤換的董事代表及專業經理人所帶領的公司營運表現優異，卻還是因為家族的鬥爭下台，此種不符合公司治理的狀況比比皆是，令人無法認同。張國華並以巴拿馬長榮國際公司現任董事長的身份呼籲所有投資大眾，繼續支持現任的經營團隊。