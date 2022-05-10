英國地方選舉結果底定，前身為臨時愛爾蘭共和軍（the Provisional IRA）政治組織、長期主張脫英的新芬黨（Sinn Fein）破天荒成為北愛爾蘭議會最大黨，也讓過去爭議多時的脫歐議題再次浮上檯面。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國脫歐後，北愛仍與隸屬歐盟的愛爾蘭共和國共享陸地邊界，因而衍伸迄今難以解決的問題。報導指，歐盟設有一些世界上最嚴格的食品法規，英國脫歐後制定自己的邊境貿易標準，布魯塞爾因而擔心不合歐盟法規的商品可能透過愛爾蘭邊界進入歐盟單一市場。

另方面，英國必須保護1998年簽署的「耶穌受難日協議」（又稱貝爾法斯特協議，Belfast Agreement），因而與歐盟談定「北愛爾蘭議定書」（Northern Ireland Protocol），讓北愛實際留在歐盟關稅同盟及單一市場，只在愛爾蘭海（Irish Sea）、即北愛與英國其他地區間設下海關，避免北愛與愛爾蘭間出現所謂「硬邊界」（hard border）。此舉仍引來北愛親英派不滿，認為北愛在聯合王國的地位受到削弱，並助長共和派推動「脫英入愛」氣勢。

對此，布魯塞爾提議，可減少英國產品進入北愛的海關檢查和文書工作；例如，當貨車將不同農產品運往北愛，僅需提供一張證書，而不是每樣產品各一張。此外，歐盟也同意修改部分食品規章，以保障北愛藥品及冷凍肉製品的供應。

儘管在邊境檢查方面取得進展，但歐盟表示，不接受英國要求另尋仲裁者代替歐洲法院（European Court of Justice）解決涉及北愛的貿易爭端。倫敦因此以啟動「北愛爾蘭議定書」第16條作為要脅，即任一方得單方面中止部份協議。

CNN報導：「所有這一切都將我們帶到上周，愛爾蘭民族主義新芬黨首次成為北愛議會的最大黨。」新芬黨主張完整施行「北愛爾蘭議定書」，民主統一黨（DUP）則要求放棄這項協議，否則他們拒絕加入聯合政府。

北愛議會第四大黨、厄爾斯特聯盟黨（UUP）議員阿肯（Steve Aiken）表示，北愛的親英與共和派愈發走向極端，意謂「北愛爾蘭議定書」可被任何一方用作政治武器。他說：「在北愛爾蘭沒有人喜歡這個協議，但我們理解必須做出某些安排。」

北愛有著複雜歷史，過往的暴力衝突在當地居民腦海中仍難以抹滅。貝爾法斯特女王大學政治系教授海華德（Katy Hayward）告訴CNN：「就像『耶穌受難日協議』一樣，雙方都必須在談判上維持彈性。」她認為，「北愛爾蘭議定書」太具象徵意義，以致很容易就被解讀成倫敦對布魯塞爾的讓步。她還說，自脫歐以來，英國政府似乎一直在「妖魔化」歐盟。