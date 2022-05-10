大陸國家發展改革委、商務部就《鼓勵外商投資產業目錄（2022年版）（徵求意見稿）》公開徵求意見。主要修訂內容包括持續鼓勵外資投向製造業。全國目錄新增或擴展元器件、零部件、裝備製造等條目等。

同時，持續鼓勵外資投向生產性服務業。全國目錄新增或擴展專業設計、技術服務與開發等條目；持續鼓勵外資投向中西部和東北地區。中西部目錄根據各地勞動力、特色資源等優勢和招商引資需要，新增或擴展了有關條目。

根據大陸《外商投資法》、《外商投資法實施條例》，大陸根據國民經濟和社會發展需要，制定鼓勵外商投資產業目錄，列明鼓勵和引導外國投資者投資的特定行業、領域、地區。現行《鼓勵外商投資產業目錄》是2020 年版。

2021年11月以來，大陸國家發展改革委會同商務部在廣泛徵求各地方、各有關部門、商協會、企業意見基礎上，形成了《鼓勵外商投資產業目錄（2022 年版）（徵求意見稿）》。

本次修訂總體考慮是條目上「總量增加、結構優化」。《鼓勵外商投資產業目錄（2022年版）（徵求意見稿）》與2020年版相比，增加238條，修改114條（主要是擴展原條目涵蓋領域），刪除38條。