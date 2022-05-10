全聯端午預購熱銷「饗城南台灣花生粽」榮登冠軍。（全聯提供）

全聯金哈慕尼夏果冰心粽，共279元。（全聯提供）

全聯福利中心自3月25日起至5月26日開跑預購活動，以「極品饗宴」、「名家經典」、「獨家商品」、「生態飲食」等4大主題為主打，今年共推出30款好粽，不論是台式、湖州、港澳的傳統口味，或是素食者最愛的素粽、清涼冰粽、養生粽，甚至是使用官田菱雉菱生態食材製成的生態粽，及湘菜名店「彭園」特色菜入粽的極品粽等，都可到全聯一次買到，單粒平均價格介於35元至225元，最低1顆只要35元起，預計今年端午預購整體業績可望較去年成長10%。

全聯統計近期熱銷榜，目前奪下熱銷第1名的是「饗城南台灣花生粽」，以濃濃粽香加上高CP值的特色，再度拔得頭籌，預計今年可望再突破去年銷量，持續榮登平民粽子王寶座。其次預購排名則為「呷七碗北部風味粽」、「呷七碗豪華海陸粽」、「呷七碗國宴極品干貝粽」、「饗城五穀蛋黃肉粽」等。

全聯表示，今年端午預購目前已創造業績破千萬元，較去年同期平均成長50%，為提升買氣增強節慶感，集結線上線下推出優惠活動。即日起至5月26日到實體門市，使用PX Pay綁聯邦卡購買端午預購品項單筆滿600元，即贈福利點100點。