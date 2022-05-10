濁水溪雲林縣麥寮鄉段出海口整治有成，打造聯合國SDGs示範點。（吳明宜提供／張朝欣雲林傳真）

濁水溪雲林縣麥寮鄉段出海口揚塵防制計畫實施多年有成，大面積沙地變綠地，10日麥仔簝文化協會表示第4河川局的「濁水溪許厝寮堤段整體環境改善工程」，已逐步讓沙地變成公園綠地，未來將成為符合聯合國SDGs示範點，進一步吸引企業認養藉以減免碳稅。

麥寮地區長年受揚塵困擾，水利署第4河川局針對麥寮地區揚塵防制計畫，透過200公頃大沙洲及20公頃大沙丘布設灑水系統、灘地去化土砂、土方堤前培厚植栽、植生綠覆蓋，以及施設蓄水池塘，鋪設文蛤殼等抑制措施，已獲良好成效，讓民眾擺脫「吃飯攪沙」惡夢。

第4河川局表示，為延續濁水溪出海口揚塵抑制成果基礎，透過與地方NGO團體、社區組織合作，兼顧生態環境資源，於許厝寮堤段進行整體環境改善，結合麥寮地方創生計畫「溪守麥進」，打造亮點生態環境營造區，內容包括越堤路入口區、閒置魚塭生態池、觀景平台等。

麥仔簝文化協會負責人吳明宜表示，「濁水溪許厝寮堤段整體環境改善工程」，內容符合聯合國17項永續發展目標（SDGs）中的15項，完成後不僅可成為全台SDGs示範點，還可透過綠化工程達成減碳目標，企業則能藉由資助參與，在國際貿易時獲得碳稅減免。

吳明宜指出，為了讓此計畫更加周延，將配合第4河川局的「鳥類生態溼地公園」，以及林務局的「國土生態保育綠色網絡」。其中國土綠網規畫把縱向山脈與橫向河流變成1個綠網，麥寮鄉是濁水溪的末端，有其特殊性與重點性，藉此打造國土綠網示範區。