面對全球通膨不斷升高，央行可能隨美國聯準會再度升息，鄉林集團董事長、商總主席賴正鎰今天指出，台灣通膨情況不像美國那麼嚴重，所以國內利率應該調升有限。但受限政府不斷推打房政策，俄烏戰爭、海運貨櫃塞車等，現有建材持續漲價情況下，房地產業今年以來幾乎都已經停止買地，也暫緩推新案，多數建商改採先建後售，在市場供應面大幅減少情況下，今年Q2維持「量縮、價微揚」。

賴正鎰認為，傳產重鎮的中台灣，受惠於回台投資量能與豐沛資金，外溢到彰投地區。他舉例指出，鄉林今年首季首度在彰化員林市區精華地段推的新案「鄉林圓頂」，238戶住宅不到一個月就宣告完銷。

他透露，鄉林對於員林推案首戰告捷，也準備繼續在員林再推第二案，讓之前沒有來得及買到的客戶，能夠有機會買一戶鄉林社區住宅，作為子女的新房，消息傳出，已經收到很多朋友口頭拜託，若再推案，麻煩告知。

賴正鎰說，鄉林今年可說是花開兩岸，除了彰化員林告捷，在台北市中山區的千坪都更案，也在緊鑼密鼓的籌備，接待中心也開始設計，預計今年8月公開推案。

於外界期待已久的成都案，賴正鎰說，一切可說是天時地利人和，大陸多個城市近期不斷鬆綁房地產調控政策，解除限購，甚至提供補貼、降低頭款成數等。鄉林在成都R6案總銷約台幣100億元，樣品房即將全數完工，六月底就可公開銷售，剛好可以搭上政府的房地產新政策。