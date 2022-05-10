竹山鎮「竹夢」親子公園示意圖。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

名間親子生態公園啟用後，大受歡迎；縣長林明溱決定普設親子公園，其中，竹山鎮「竹夢」親子共融公園，由縣府籌措5000萬元經費，竹山鎮公所配合取得約1公頃土地，已著手規畫設計，預計7、8月發包，年底完工啟用。

林明溱與立委許淑華，縣議員吳瑞芳及蔡孟娥、竹山鎮長陳東睦、縣長特助林儒彬、建設處長李正偉、民政處長吳燕玲，10日會勘已公告禁葬滿10年的竹山第1公墓，及遷葬起掘無主墳墓現況，尤其關心親子共融式公園基地所在的竹木林；林明溱強調，親子公園不是蓋在公墓，而是要利用遷葬完成的部分公墓用地，整闢為大型停車場，讓到親子公園遊玩的民眾停車方便。

林明溱指出，由竹山鎮公所命名的「竹夢親子公園」基地，目前是大片竹林綠地；由於名間親子生態公園啟用後，遊客大爆滿，發生停車空間不足的情況，因此，竹山鎮公所為便利民眾停車，規畫遷葬公墓後興闢大型停車場，將來還要把已經遷葬晉塔的公墓淨空，進一步規畫更多元的用途。

另外，竹夢親子公園旁的桂林段564地號為住宅區，適合規畫興建青年住宅，預期嶄新的親子公園啟用後，附近的生活圈也會跟著繁榮活化。

建設處長李正偉表示，竹山鎮竹夢親子公園面積約1公頃，開發經費預算為5000萬元，規畫共融式親子遊戲場，納入大型溜滑梯、花田草地、追竹迷宮、及適合滑板、滑輪的山丘遊戲區等，將善用在地環境特色和原有地貌，打造親子遊戲區，讓兒童透過溜、走、爬等等肢體動作盡情探索，並且兼顧不同年齡兒童的需求。