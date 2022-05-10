璩大成估北市疫情洪峰將落在16至23日 感染人數為總人口10％

外界好奇北市如何估算疫情高峰將落在16至23日，北市感染人口為總人口10％，也就是260萬的10％為26萬，聯合醫院總院長璩大成10日指出，根據世界各國數據，算出人口的10％是上升頂點，再以疫苗注射率和台灣一樣的國家，估算染疫洪峰將落在16日，北市當天將增加4.5萬人染疫，若運氣比較好，和緩一點的話，洪峰會落在23日，每日最高確診數約1.5萬人，但時間會拉得較長。

璩大成今在北市防疫記者會指出，為了做好準備、倒數計時而估算疫情洪峰與人數，就像今天市長柯文哲開會時說，星期四梅雨將至，對聯醫來說是晴天霹靂，剩1天把室外防疫急門診鋪上雨簾。

他表示，根據每天指揮中心估計值，推算北市確診人數將來成長曲線，誤差只差0.2％，非常的準，但到底要上升到何時，用全世界各國到現在為止的平均值，包括上升到頂點時，算出來全世界是人口的百分之10，視為上升頂點，另全世界有75分位達到20％全人口感染作為上限，做為根據最後被感染人數。

璩大成說，另把全世界疫苗注射率和台灣一樣的幾個國家，做了一個平均值，用一樣的模式套用在台北市，看到5月16日會達到頂點，當天預估是增加4.5萬確診人數，為今天確診人數的5倍，推出幾倍才能準備防疫量能。

他認為，運氣比較好會較和緩，洪峰就會發生在5月23日，每日最高確診數約1.5萬人，但走比較和緩時間就會比較久。