受疫情衝擊，桃園捷運截至今年4月累計虧損達31億元，虧損大於資本額，全面調薪3至4％引起熱議，多數市議員認為非常時期無可厚非，但仍應設法開源節流。桃捷回應，考量通貨膨脹、人才流失嚴重，審慎評估後決議今年全面調薪。

市議員舒翠玲指出，桃捷公司資本額30億元，4月底已累計虧損31億元，若是民營公司早已宣布破產倒閉，基層人員工作量因疫情加重理應調薪，但不認為管理階層也須調漲。

市議員蔡永芳表示，疫情衝擊桃捷，使得運量連連下滑，票務收入入不敷出，虧損的狀況下卻祭出全面調薪，才引起民眾熱議，但他支持調薪，畢竟需要留住人才。

桃捷公司坦言持續虧損中，去年底向2家公股銀行簽訂短期借款合約，額度最高為15億元，截至4月底止動支借款3.98億元，預計今年會借8.88億元，若明年疫情緩解，邊境開放且國際旅運恢復，將以明年底開始還款為目標，預計5年內還清。

因應近2年市場上技術人力缺工嚴重，各國營事業、捷運同業廣招技術人員，桃捷維修部門流失率攀升，年初有3名維修單位主管找到更優渥的薪資待遇而離職，為提高留任率，基層員工調薪4％，經理以上主管酌降為3％。

市議員黃敬平批評，桃捷近1個月來每周都會發生5分鐘以上行車延誤事件，內部流傳新口號「周周5上，直達美好」，行車可靠度指標（MKBF）2020年129.2萬車廂公里，2021年107.9萬公里，今年下滑剩50至60萬公里，不僅行車品質亮紅燈更舉債渡日，選舉年才替員工加薪。

桃捷反駁，每周皆有5分鐘以上延誤並非事實，截至8日止發生10件5分鐘以上延誤，包含4件號誌系統、3件車載號系統、1件旅客行為及1件行包興建工程，行車可靠度指標現為61.1萬車廂公里，排除旅客行為及行包興建工程因素則為87.4萬公里，已採取改善措施。