桃園航空城計畫喊了12年，終於在去年11月動土邁入實質開發，航空城公司9日進行工作報告，多名議員關心優先產專區進度，要求看見實質成效。對此航空城公司回應，首波優先產專區共9筆、約52公頃土地釋出標售招商，現已公告招標、6月決標、8月簽約，預計明年6月用地點交。

市議員郭麗華指出，航空城計畫過往不斷遭人質疑、砲轟，規畫多年終於有所進展，過程想當然也眾所矚目，既然已邁入實質開發階段，終於有發展空間，理應要做出成績，目前優先產專區僅52公頃無法滿足所以廠商需求，盼能再釋出土地、擴大招商。

市議員游吾和也附和，認為航空城公司成立多年，外界給予非常多的期待，市府每每都說潛在企業很多，他也點出疫情衝擊，各行業缺工缺料，承包商是否能如期交地？憂心會像中繼住宅一樣一延再延。

航空城公司回應，首波優先產專區有9筆，包括市府50公頃與民航局2公頃的土地，已於4月22日上網公告標售，標期2個月，6月22日截止投標，7月將進行審查作業，8月得標廠商簽約，預計明年6月用地點交。

航空城公司說，在標售之前於4月19日舉辦首場說明會，約有100家廠商前來瞭解標售相關事宜，公告標售後於5月4日再次舉行說明會，約50家廠商參與，廠商參與狀況踴躍，許多潛在投資廠商皆表達有進駐意願。

航空城公司另提及，航空城第1期共規畫287公頃產專區，其中145公頃作為優先產專區，目前推出52公頃優先產專區若不敷使用，將規畫開發第2優先產專區，儘量滿足廠商需求。