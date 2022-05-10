健鼎(3044)第1季稅後盈餘為14.45億元，為歷年同期新高，每股盈餘為2.75元，受到大陸上海及昆山封城影響，健鼎初估，第2季營運恐較第1季小幅下滑或持平，健鼎表示，目前伺服器及汽車訂單良好，公司將於下半年努力補回，全年營運目標不變。

大陸上海及昆山於4月封城停工，物流不順影響健鼎4月營收，健鼎自結4月合併營收為52.48億元，月減5.7%，但年增2%，累計前4月合併營收為226.08億元，年增11.7%。

健鼎表示，目前歐美客戶需求還是很好，除PC/NB及面板之外，其他產品還不錯，尤其是伺服器及汽車還是很好，隨著上海及昆山陸續復工，5月營收會比4月好，只是長短料問題仍在，第2季營運恐較第1季下滑或持平。

健鼎第1季合併營收173.6億元，年增14.96%，創下單季歷史新高，營業毛利29.66億元，年增4.98%，合併毛利率17.1%，年減1.63個百分點，營業淨利為15.33億元，年減1.1%，稅後盈餘14.45億元，年增2.6%，為歷年同期新高，以目前股本52.56億元計，每股盈餘2.75元。

健鼎董事會擬分派每股現金股息7元，以5月10日收盤價123元計，現金殖利率約5.7%。