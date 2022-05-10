台股今天豬羊變色，由開盤大跌逾200點失守「萬六」，到收盤站回「萬六」多頭逆襲成功。台積電(2330)收盤跌幅縮小至0.38%，3檔半導體ETF也全都由黑翻紅。台股今早除受到美股衝擊外，也因本土疫情加劇，造成內外利空夾擊，萬六一度失守。新台幣匯價早盤更貶破29.8元，下午盤台北外匯經紀公司新台幣匯價和台股一樣，由貶轉升，以29.712元收盤，升值2.1分。

國泰投信分析，本周將公佈美國4月消費者物價指數(CPI)、生產者物價指數(PPI)，是衡量通膨壓力是否有任何放緩跡象的關鍵數據，若通膨有止穩跡象，或經濟表現有好轉、擺脫衰退疑慮，將有助於盤勢進一步穩定。

因近期市場氣氛悲觀，CNN恐懼與貪婪指數5/9已降至20，落入極度恐懼區間，依據過往經驗顯示，在如此恐懼之際，搭配技術面超賣時，也是醞釀短線反彈的時機。

國泰投信分析，台股隨美股大幅震盪，預期在通膨回落前，台股仍偏向震盪築底格局，且目前仍未脫離4月千點修正造成的下降趨勢線，結構仍偏弱勢格局，建議投資人可聚焦業績展望正向、高股息殖利率的個股或具長線科技趨勢保護的科技類股，等待利空出盡後的反彈契機。