政策一波波打炒房，再加升息趨勢已定，國內房市買氣稍降，三圓建設(4416)、大同(2371)董事長王光祥表示，美國升息後，台灣跟著升息，不過台灣物價還算穩定，未來未必會依尋美國升息的腳步，另外，目前正積極和立委溝通，希望限制預售屋換約能夠有合理的排除條款。

受到市場關注的大同未來資產開發計劃，王光祥強調，不要認為大同只是資產公司，有關綠能、儲能以及太陽能領域，公司也在積極發展。大同目前仍有46萬坪的土地，多落在雙北及桃園地區，他說，這些精華區土地會詳細規劃，目標每年推案金額達百億元。

大同旗下100%尚志資產開發，今(10)日舉辦「大同莊園II」建案上樑典禮，王光祥指出，這個案子總銷24億元，2年後可望挹注大同母公司業績，此外，「大同莊園III」產品規劃三棟、每戶為24~78坪，銷售2個多月來，銷售約4成，實價登錄的售價在57~63萬元/坪，已登錄戶數為200多戶，他說，此案用的建材是最好的，希望能讓購屋者物超所值。

政策打炒房擬限預售屋換約，王光祥坦言，有些人買房後可能遇到重大變故使得無力履約、繳款，也有些人因為職務變動、搬家，這部分的相關條款恐將會傷害到這群人。近期積極與立委協調溝通，希望能以有條件的平轉，以沒有賺錢、不賣貴不算炒房為原則來平轉，同時，加入排除條款，王光祥對後續修法結果有信心，呼籲消費者仍可安心購入自住宅。