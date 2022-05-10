整形外科劉宗憲醫師(最左)、耳鼻喉科王緒佳醫師(右二)、整形外科徐詣醫師(最右)跨團隊合作，協助病人完成口腔癌治療。（小港醫院提供／高雄洪靖宜傳真）

45歲張姓男子近期發現左臉出現潰爛，到小港醫院求助，診斷為口腔癌且疑似侵犯到下牙齦側緣，為了讓張先生在切除腫瘤後仍保持嘴唇外觀及顏面功能，手術計畫除了將腫瘤廣泛切除外，並會同整形外科施行顯微自由皮瓣重建手術，患者術後恢復良好，目前持續復健中。

口腔癌為台灣男性惡性腫瘤發生率的第4位，好發年齡多集中在40至70歲之間。高雄小港醫院收治一名45歲的張先生，因有抽菸、嚼檳榔和喝酒的習慣，左臉頰出現慢性潰瘍情形已有3至4個月，而到小港醫院耳鼻喉科門診求治，經診斷為口腔癌且疑似有侵犯到下牙齦側緣。

為了在切除腫瘤後仍保持嘴唇外觀及顏面功能，手術計畫除了將腫瘤廣泛切除外，並會同整形外科施行顯微自由皮瓣重建手術，需要耳鼻喉科醫師及執行顯微手術的整形外科醫師緊密合作，由挺著8個月身孕的王緒佳醫師、整形外科劉宗憲醫師及徐詣醫師共同接力完成，先將口腔癌廣泛切除及下頜緣切除、頸部根治性淋巴結清掃與氣管造口術，最後取左大腿皮瓣施行自由皮瓣移植，手術時間歷經10小時，手術才宣告完成。

整形外科劉宗憲醫師指出，目前早期的口腔癌治療仍以手術切除為主，術後再依分期評估是否加上電療或化療，而廣泛切除可能造成患者外觀及顏面功能的缺損，影響生活、構音與吞嚥的困難，因此顏面缺損的重建就顯得相當重要。顯微自由皮瓣移植手術需依患者缺損大小客製化適合的組織，並於高倍率顯微鏡下進行動靜脈接合手術，是目前對於大部分口腔癌患者而言是最佳的治療選擇。

此項手術的照護需要院內多單位跨領域合作，小港醫院表示，口腔癌治療不稀奇，但是在區域醫院要完成癌症治療加上重建治療不容易，這也是小港醫院首例，目前張先生術後恢復良好，持續復健中。