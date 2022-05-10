中國新型093B核攻擊潛艇

據軍事分析家指出，最近在一幅罕見的衛星圖像中發現中國正在建造一艘疑似全新型式的核動力潛艇，它可能是去年11月美國五角大廈報告所稱，配備有巡航導彈垂直發射器的新型或是升級後的攻擊核潛艇。

《路透》報導說，目前尚不清楚這艘潛艇是新型號、現有船隻的升級版還是其他型號。不過，五角大廈去年11月的一份報告中表示，中共海軍很可能在未來幾年建造一艘帶有巡航導彈垂直發射器的新型攻擊潛艇，這項新的軍事動態受到西方外交官和分析人士的密切關注。

China launches new Nuclear Submarine 093B ! Very stealthy and carrying YJ- 18 long range missiles

Video: https://t.co/g6w3dZnmiQ pic.twitter.com/phImmPCoAu — chineseforces (@chineseforces1) May 10, 2022

報導指出，這幀圖像是由商業衛星行星實驗室（Planet Labs）所提供，於社交媒體上流傳，照片中的潛艇位於遼寧省葫蘆島港的一個乾船塢內。

分析人士說，該潛艇上層與尾部護罩有綠色物件覆蓋，這2個位置分別是導彈發射器與更安靜的新型推進系統路，而如此清晰的乾船塢內潛艇圖像非常罕見。

報導稱，該潛艇在4月24日至5月4日期間進入乾船塢，乾船塢注水後也一直維持在原來的位置。

目前任職於新加坡南洋理工大學拉惹勒南（S. Rajaratnam）國際研究院的許瑞麟表示，外界對中國新型093攻擊核潛艇極感興趣，該潛艇可能配備巡航導彈垂直發射器，不過近日流傳的衛星圖像分辨度有限，無法明確識別這艘船的配備，這些圖像「非常有趣，但仍然很難確定它是用來做測試的改良款或是全新的潛艇。」

他說，他和其他專家正在密切關注中國新建潛艇是否配備了向更安靜的泵噴發動機來替代傳統的螺旋槳推進器。由於衛星圖像內船尾被罩住，因此無法分辨該潛艇使用哪種推進器。

報導表示，配備垂直發射管將可以大幅提升攻擊潛艇的獵殺能力與作戰靈活性。中共國防部沒有立即回應《路透》的置評請求。

由於中國陸續有大型航空母艦服役，對於攻擊潛艇的需求快速擴增，它除了可以做為航母護衛、追蹤敵艦之外，也能護衛體型更大的彈道導彈核潛艇。

位於蒙特利爾的米德爾伯里國際研究所（Middlebury Institute of International Studie）軍控教授傑弗瑞．路易斯（Jeffrey Lewis）說，最新的圖像提出的問題多於答案，是否為新型核潛艇還很難判斷，從五角大廈的報告來看，它非常值得關注。