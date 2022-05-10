天后蕾哈娜（Rihanna）從歌手轉戰美妝界，今年還被美國《富比士》雜誌評比為「世界最富有女歌手」；但她自2016年發行專輯《Anti》後便沒有音樂專輯作品，讓粉絲紛紛敲碗：「什麼時候回來唱歌？」蕾哈娜今(10日)被拍到一身孕肚勁裝，白色網狀設計包覆上身小可愛及下身超短裙，卻有網友歪樓比喻：「像是包著防撞泡棉的蘋果」，貼出對照圖一比全網笑翻。

歌壇天后蕾哈娜的一舉一動都遭到各界關注，自從她懷有饒舌歌手速可達硬漢（A$AP Rocky）的寶寶之後，孕肚搭配的服裝造型更是備受矚目。台灣網紅「Mr.布雷蕭」時常關注時尚，今他在臉書PO出蕾哈娜的時裝造型，照片中可見她身穿網狀小可愛造型，清楚看見內衣，下身也以網狀做縷空短裙，短到不能再短的小褲褲若隱若現，外披漸層灰色絨毛皮草，性感中不失時尚風。

但網友「調皮女醫皮膚專科林昀萱醫師」看到貼文後，歪樓留言PO出包有水果防撞泡棉的蘋果照，當場笑翻全網，Mr.布雷蕭笑回：「我剛剛也有閃過類似的畫面」，網友也佩服美女醫師的聯想力：「妳真是太調皮了」，還有網友笑虧蕾哈娜：「她到底什麼時候要生？總覺得她已經懷孕80週以上了」，也引來上百網友爆笑點讚。也有粉絲稱讚蕾哈娜：「這真的太厲害了，肚子那麼大，還有辦法駕馭這雙鞋！」

蕾哈娜最新的孕肚穿搭有白色網狀設計，被笑稱像包著防撞泡棉的蘋果。（圖／取自Mr.布雷蕭臉書）

流行樂天后蕾哈娜現年34歲，2017年她創立美妝品牌「Fenty Beauty」及內衣品牌「Savage X Fenty」後便創下驚人業績，加上過去推出專輯的各項音樂收入，使她身價跟著突飛猛進。而2020年曾首次登上《富比士》富豪榜的她，當年就以6億美金（約新台幣172億元）的身價入榜，而今年她的身價則暴增至17億美金（約新台幣490億），位居世界排名1,729名，也成為「世界上最富有女歌手」。但蕾哈娜自從發展副業後便將重心全力注入其中，距離上一張專輯已是6年前的事，今年躍身成為億萬富豪，讓網友們忍不住猛虧：「她就是個被歌手耽誤的女企業家」。