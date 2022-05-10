揚秦國際企業（2755）董事會5日通過第一季財報，第一季合併營收為4.31億元，年增14.01％，稅後純益0.28億元，年增86.99％，每股純益（EPS）為1.42元，Q1的EPS創歷史同期新高。揚秦並公布4月營收1.51億元，年增10.82％，今年前4月累計營收共5.82億元，年增13.15％，均創下歷史同期新高。

展望後市，在Omicron疫情高峰階段，外帶與外送仍為營運主力，麥味登與炸雞大獅的相關服務流程都已經建置完成。而面對疫後新常態，揚秦國際各品牌將持續進行營運體質調整，為了提高麥味登的品牌一致性，今年將陸續汰除無法數位轉型的門市，以強化低接觸餐飲服務。截至五月初，麥味登總店數865家，炸雞大獅海內外店數74家。

揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，第一季為連鎖早午餐營運淡季，但由於麥味登與炸雞大獅雙品牌的營運規模持續擴大，商品銷售暢旺，而出現淡季不淡的佳績，Q1的EPS也創下歷史同期新高。四月受到疫情升溫，全台確診者多點爆發的影響，導致展店腳步放緩，部分門市出現暫時店休或縮短營業時間的狀況，因此四月較三月的營收微幅下滑。