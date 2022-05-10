羨慕！宏匯廣場發1300萬疫情慰問金 基層員工爽領3個月 17:202022/05/10 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新莊宏匯廣場宣布發放同仁「疫情慰問金」。（宏匯廣場提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應疫情嚴峻，影響民眾日常生活與經濟，今（10日）宏匯廣場首開百貨先例宣佈：發放全體同仁「疫情慰問金」，第一線基層員工每人加發2至3個月以上的月薪；經、副理級主管則是加發0.5至1個月左右的薪資，總發放金額1300萬元。 宏匯廣場表示，愈是第一線的基層同仁，公司發給的慰問金金額愈高，最高金額是每位同仁新台幣10萬元，中高階同仁依職級遞減，到職未滿一年的同仁依比例發放。 防疫形同作戰 7萬快篩試劑發放中市校園密切接觸者 毫無懸念 財部：上半年出口額將創新高 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #發放 #宏匯廣場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 觀念平台－全球資本市場找尋新方向 04:102022/05/10 專題周報 案量激增 營造廠今年營運拚新高 04:102022/05/09 證券．權證 IKEA俄羅斯員工薪資 再延長發放3個月 13:442022/05/09 財經 美IPO市場退燒 博士倫上市 雷聲大雨點小 04:102022/05/07 全球財經 11年首度 南山壽擬派息0.44元 04:102022/05/05 金融．稅務 葉獻文專欄－通膨隱憂美股震，台股Q2難獨善其身 04:102022/05/08 財經要聞 林口藥局嘸快篩 蔡淑君廣發千支救急 04:102022/05/06 地方新聞 新北校園快篩劑庫存7.5萬劑 將直接發放學校備用 16:052022/05/08 生活 《金融》星展銀「外國債券數位交易服務」 滿足財管需求 10:282022/05/10 財經 快篩超額發放 挨轟牛頭不對馬嘴 04:102022/05/09 生活新聞 扯！24歲男假投資詐親友上億元落跑 夜店撒鈔極樂影片曝 09:412022/05/10 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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