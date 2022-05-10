因應疫情嚴峻，影響民眾日常生活與經濟，今（10日）宏匯廣場首開百貨先例宣佈：發放全體同仁「疫情慰問金」，第一線基層員工每人加發2至3個月以上的月薪；經、副理級主管則是加發0.5至1個月左右的薪資，總發放金額1300萬元。

宏匯廣場表示，愈是第一線的基層同仁，公司發給的慰問金金額愈高，最高金額是每位同仁新台幣10萬元，中高階同仁依職級遞減，到職未滿一年的同仁依比例發放。