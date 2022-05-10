UNIQLO攜手MARNI推出2022春夏聯名系列，大膽設計呈現經典風格。（UNIQLO提供）

快時尚玩聯名，以全新元素融入單品中驚艷視覺，H＆M推出Divided 未來元宇宙系列，將數位美學融合道奇藍、淺咖啡色、黑色等科技感色彩；UNIQLO則與義大利時裝品牌MARNI首度攜手推聯名品，以「混搭經典 趣味時尚」為主題，探索單純與混亂之間的衝突時尚。

H＆M Divided 未來元宇宙系列將於19日起於全台實體門市限定販售，單品在充滿科幻風格的基調上，增添迷幻配色、機械字體、星球圖案等設計元素，呈現少女叛逆的青春。舒適襯衫搭配短版上衣，營造豐富視覺層次；印花T恤疊穿塑腰半裙並以金屬感配飾點綴，展露率性前衛鋒芒。

UNIQLO以「混搭經典 趣味時尚」為主題，透過大膽趣味的設計呈現經典MARNI風格，並針對本次聯名創作專屬手繪印花，更推出專屬的IG濾鏡供消費者拍照體驗。本系列將UNIQLO的LifeWear中的功能性、簡約性和材質的創新性，與MARNI對顏色、廓型和印花的敏感性見解產生獨特結合，全系列將於20日起於網路商店等共7家精選店舖販售。