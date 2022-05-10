華航集團4月份合併營業收入為122.40億元，較去年同期增加13.66億元，增幅12.56％，其中貨運收入為107.44億元，較去年同期增加11.35億元，成長11.81％，也較前月增加0.32％，主因為出口艙位需求穩健強勁，艙位維持高裝載率，雖4月份受油價上升影響，然運價仍保持高檔，提升整體貨運收入。

華航充分掌握貨運市場脈動，因中國大陸執行區域封控措施，影響進出口市場及航班運作，華航貨運團隊快速調整區域線營運策略和運能配置，得以穩定航班裝載及維持高效貨收，亦充分利用航機運能及有效統籌艙位分配，其中除民生用品、生鮮及電商等貨品外，亦載運緊急防疫物資，持穩推升貨運收入，致使 4 月續站穩百億成績。

另受烏俄邊境衝突影響，部分歐洲往返東北亞地區航班尚未恢復正常運作，致使市場運力削減，推升亞洲往返歐洲艙位，帶動航空運價提升，華航增加歐洲線運能佈署，規劃阿姆斯特丹、法蘭克福等歐洲線航班增班，以客機腹艙載貨，並將最新引進的777F貨機投入法蘭克福航線，爭取歐洲航線更高的市占率。在整體艙位需求殷切下，華航也擇優載運高價、高效益貨品如消費性電子產品及設備，並配合短期高價包機需求，有效增裕營收。

除配合市場即時性載運需求，華航長期深耕半導體產業，深獲合作客戶信任，掌握半導體機台中長期合約，也持續穩定執行相關包機運往亞洲及美國等地。展望短期市場概況，美西碼頭工人談判情形未定、烏俄衝突變化及中國大陸封控後復產復工等不確定因素高，另也需關注國際油價走勢，華航將持續依市場脈動靈活調整策略，配合新增777F投入營運，以新機優勢擴增運能，繼續強攻貨運市場。

客運部分，除中國大陸地區因封控措施限縮航班以外，各國旅遊邊境陸續鬆綁，運能逐漸恢復，4月份東南亞及歐洲地區航班增加。雖旅運市場目前仍以剛性需求為主，華航積極為後疫情時代準備，長程航線5月中旬起美國洛杉磯增為每週四班，搭配安大略每週一班，往返加州大洛杉磯地區達每周五班；加拿大溫哥華則自5月起增為每周一班；6月起再新增紐約航線服務。

區域線部分，5月起桃園-胡志明市每周增加為五班，桃園-馬尼拉增加為每周六班，東京羽田則增加為每周兩班，6月更增至四班，並以最新機隊 A321neo 執飛這條黃金商務航線。