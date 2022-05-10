成立「飛航圓夢獎學金」將獎助朝陽科大航空學院優秀學子，赴美接受專業飛行執照訓練，未來投入機師行列。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

朝陽科大選送航空學院學子赴丹麥VIA大學交換，培訓飛行專業。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

培育國際航空專業人才，楊信家族基金會日前捐百萬美元，成立「飛航圓夢獎學金」並與長榮飛行學院三方合作，獎勵朝陽科技大學有志於飛航工作的學子圓夢，出國接受飛行執照訓練課程，董事長楊信說，成立獎學金是起點，盼各界拋磚引玉，讓更多企業家願意資助航空領域的學子，提高台灣在國際社會的能見度。

朝陽科大校長鄭道明表示，「飛航圓夢獎學金」以3年為一周期規劃，獲甄選合格之學子，補助初階自用飛行課程獎學金2萬美元，完訓後進階甄選合格者，再補助商用飛行課程獎學金7萬美元，總計2階段最高可獲補助獎學金9萬美元，幫助學子克服經濟困難，順利赴美接受飛行訓練，未來投入航空公司機師行列。

「提攜後進不遺餘力」，總統府國策顧問楊信設立「楊信家族基金會」除成立「飛航圓夢獎學金供朝陽科大學生出國接受飛行執照訓練課程，另青年創業基金，提供全世界台商創業資助，亦資助大洛杉磯醫院、西來寺、紅十字會、學校及遊民庇護所及洛杉磯加大（UCLA）亞太研究中心，促進台美關係貢獻良多。

朝陽科大指出，飛行與民航人員技術系今年邁入第2年，培育更多飛航優秀人才，航空學院設有航空機械系、飛行與民航人員技術系及籌設航空運務系；斥資5億元興建之時選航空大樓已啟用，與澳洲Airways Aviation及南伊利諾州大學簽訂訓練合作項目，與威翔航空、漢翔航空工業、亞洲、華信航空簽訂合作備忘錄。