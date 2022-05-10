每個人都有好奇心與求知慾，但程度都不一樣，有人天生喜歡打破砂鍋問到底，有的人就算對新鮮事物感到好奇，但並不會想進一步了解。《搜狐網》近日分享4個求知慾旺盛的星座，平時不斷精進自己，工作表現越來越出色。

第一名、雙子座

雙子做個性無拘無束，而且擁有很強的好奇心，對任何事都充滿熱情，保持積極向上的生活態度，甚至影響到周圍的人，由於經常處於天馬行空的想法中，雖然他們遇到事情時，也不清楚下一步該怎麼走，但他們通常會靠自信與膽識向前衝，喜歡追求新鮮生活的雙子座，只要遇到感興趣的事，就會主動探索。

第二名、天蠍座

天蠍座個性溫順又明事理，而且觀察敏銳，對於微不足道的小事都很敏感，他們屬於長期奮鬥型的人，只要制定好目標，他們就會不斷努力與嘗試，做事絕對有始有終，而且活到老、學到老，由於他們本身就很有能力，自然而然也會對工作上的相關知識產生興趣，促使他們不斷精進自己，因此職場表現也相當出色，職位也會越爬越高。

第三名、獅子座

獅子座是天生的規劃家，他們做事都很有計畫，而且也善於觀察他人，個性非常敏銳，總是能清楚了解別人需要什麼，對於他們來說，懂得越多也就越有能力，因此使他們對凡事都抱有好奇心，只要遇到不懂的事情，獅子座就會想盡辦法解決，若是超出能力所及，他們就會試著精進自己，下次若遇到同樣問題就不會害怕。

第四名、射手座

射手座屬於刀子嘴豆腐心類型，他們總是愛替別人著想，而且嚴以律己，絕不會讓自己待在原地踏步，他們認為，唯有努力才能讓自己更加優秀，而且懂得設身處地為人著想，當朋友有難時，他們絕對會伸出援手，就算超出自己能力所及，射手座也會嘗試去幫忙，而且想辦法精進自己，成為對方的助力，不過當在意的人要離開時，他們通常也不會有過多挽留。