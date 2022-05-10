隨著本土疫情升溫，消費者健康意識高漲，據博客來銷售觀察，防疫用品、保健、居家休閒娛樂，整體業績平均較去年同期成長3成以上，防疫商機湧現。保健品以「維他命」表現最突出，業績成長超過5倍，維他命C、D是熱門選項。兒童防疫面罩、保健品、口罩需求竄升逾8成，特別是「兒童防護面罩」業績較去年同期成長10倍以上，提升「兒童防護力」為父母關注的焦點。

與疫情共存，民眾專注「增強自身保護力」，口罩買氣再攀6成，「維他命」強勢成長超過5倍。

博客來指出，確診人數創新高拉抬「口罩」買氣較4月再成長逾6成，尤其是N95口罩成長最多，以銷量來說，「立體口罩」仍為購買大宗，約占6成；口罩週邊，如香香貼銷售也較去年同期成長5倍，還有「三麗鷗疫苗小黃卡保護套」上架當日內即完售。博客來也發現，隨著政府態度轉向與疫情共存，民眾也以加強自身抵抗力來抵抗病毒，以「維他命」為首，強勢成長超過5倍，尤以維生素C、D相關產品最熱銷，可見得增強自身免疫力抵抗病毒，成為與疫情共存因應之道。

兒童尚未施打疫苗、缺乏保護力的議題備受關注，提升兒童防護力成為父母關心焦點，兒童防疫商品包含，兒童保健食品，兒童專用的面罩、兒童款防疫帽、幼童版口罩等，整體較同期成長8成，以造型可愛的兒童防護面罩最受歡迎，業績成長10倍以上。兒童相關保健商品，兒童口罩、兒童維他命、兒童退熱貼等銷量攀升，占整體「保健類」銷量1成以上，為保健館成長的強勁動能。