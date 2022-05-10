AOI檢測設備商由田（3455）公告2022年第一季營收4.35億元，毛利率50％，創歷史同期最佳，每股盈餘1.29元、稅後淨利率18％，同為近十年來同期次高。由田也公告4月營收1.99億元，較去年同期成長4.96％、與3月相比大幅成長33.82％，為今年單月高點。

由田表示，獲利成長主因除產品線調整有成外，美元匯率走強，業外收入與投資收益表現俱佳等亦有所貢獻。

由田在載板檢測領域發展十餘年，已成功在兩岸地區獲得絕對領先的外觀檢查市佔率，近兩年更受惠於載板供不應求，營收貢獻呈現大幅的成長。根據市場研判，載板的供需缺口尚未收斂，各大載板廠未來幾年仍會有擴產計畫要進行，由田的訂單能見度也一路看到2023年，為公司今年的營收亮點之一。另外，由田在半導體領域持續推進，包含針對驅動IC的捲帶式COF檢查機，以及半導體後段製程的Fan-out、RDL等皆有對應方案，尤其近年在HPC、AI等高階應用帶動下，先進封裝的需求將會持續擴大，不僅後段封裝測試廠、晶圓代工／製造廠商亦不斷搶進以求分食大餅，由田可望掌握此趨勢，大幅搶占半導體檢測市場市佔。由田去年來自半導體、COF及先進封裝載板等的營收貢獻合計超過5成以上，已然成為帶動營收成長的主要動能。