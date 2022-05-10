台中市財政局長羅仙法10日在市政會議上指出，自台中市長盧秀燕上任後，以「建設更多、舉債變少」為施政目標，財政狀況日趨好轉；3年來，尚可舉債額度從2019年初的88億元，增加至今年初的372億元，成長幅度達323％、是六都第一。

羅仙法進行台中市政府財政永續專案報告，他說明盧市府任內，積極透過預算編列、賒借控管及審慎執行預算，改善台中市的財政，賒借預算降低了，人均負債也減少了，台中市民每人平均負債從2018年底的3萬6721元，去年底已減少為3萬6403元，每個人都減輕了318元的負債。

此外，市府各機關通力合作、落實開源節流，降低賒借預算，2018年有225億元今年已降到96億元；前年度決算盈餘5億元，去年度自編決算盈餘6億元，都可拿來償債；賒借倍數也提高，從2019年初的0.53倍，提高到今年初的3.88倍，債務結構大幅改善，尚可舉債額度更成長達323％，位居六都第一。

盧秀燕表示，市府積極推動市政建設，歲出規模從2019年的1246億元，到今年的1512億餘元，增加21％。經費主要用於社福教育、交通建設、場館設施、水利環保、道路建設等，如加碼生育補助津貼、公托公幼倍增、雙十公車、iBike倍增等，希望帶給市民更多福利；同時推動三大重要建設，包括已動工的國際會展中心、11日要上梁的綠美圖，還有下半年將動工的台中巨蛋等。

盧秀燕指出，支出變更多，如何求取財政平衡？拚經濟、增加歲入收入相形顯得更為重要；市府推動「輕稅簡政」，過去3年來台中沒有調高稅率，但歲入規模則從2019年1089億元增加到今年的1416億元，增加三成。她也感謝市府同仁、財政局與市民共同努力，希望持續寬裕財源、減少舉債，讓城市更進步。