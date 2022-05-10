桃園市政府即將舉辦2023世界客家博覽會，其中世界館10日在中壢青埔地區舉辦開工典禮，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等人與會。蔡總統說，她承諾辦理世界客家博覽會，讓國際看到台灣、看到傳統的客家文化，世界客博會預計明年8月登場，以客家為主題與世界接軌，她來參加動土典禮，「就是要讓民眾看到政府兌現承諾的決心，也讓大家知道蔡英文當總統會挺客家」。

蔡總統說，將於2023年8月隆重登場的「世界客家博覽會」，是首次以客家文化為主題的國際博覽會，主題為「Travel to Tomorrow天光日个客家」，代表「未來的客家」，反映客家移民在全球各地的在地化及多樣化的經驗，盼將台灣客家在自由民主環境中所積累的文化創造力和創新力，推向全球客家世界，同時凸顯台灣客家經驗的典範特色，讓更多人看到台灣客家文化，進而加入傳承的行列，期許台灣成為世界客家的文化首都。

她也說，「世界館」開工展現政府兌現3年前承諾的決心，也展現她擔任總統以來，挺客家、讓國際看見台灣的客家文化的這份心。她上任以來也與地方政府密切合作，致力於發揚客家文化，盼讓客家鄉親以身為客家人為榮，讓客家傳統及語言重回日常生活；其中鄭文燦市長是完成最多重大建設的市長，應給予桃市府團隊的努力最大肯定。她最後表示，正是因為有大家，才有今日的客家；而明日的客家，她期許和大家共同努力。

行政院長蘇貞昌表示，台灣是全世界唯一有完整客家政策的國家，蔡總統也是最重視客家鄉親及文化的國家領導人，以法治、預算、政策展現總統的決心與政府的努力。而桃園是全台灣客家鄉親最多的城市，鄭市長縝密規劃、積極爭取、以高超的執行力，讓桃園條件逐步成熟後，規劃舉辦全世界第一次也是唯一借助國家力量，舉辦以客家為主題的世界級客家博覽會，將邀請全世界22個國家與會，展現客家鄉親在世界各地打拚、努力及團結的精神。此外，9個場館也都會在中央支持、地方規劃下如期完成，從各方面展現客家優美文化和優異成績。

鄭文燦則說，世界客家博覽會在客委會跟桃園市政府的共同努力之下，積極進行各項籌備工作，我們今天所開工的是世界館，另外我們有設置了台灣館，衛星展館也在積極籌備當中。世界客家博覽會主要要凸顯客家作為台灣的主流文化之一，台灣是客家文化振興最重要的HUB，我們願意以客家的元素連結海外，呈現台灣的文化特色。